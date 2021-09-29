В Украине могут одобрить вакцинацию детей от COVID-19: какой препарат будут использовать
В Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.
Об этом сообщил детский иммунолог Федор Лапий. Участники мероприятия Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики в подавляющем большинстве проголосовали за эту инициативу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Вчера прошло заседание нашей технической группы, и мы приняли решение дать Минздраву рекомендации в отношении препарата Pfizer. Он не представляет собой опасности для детей и может защитить подростков, которые общаются в школе, во дворе со сверстниками от опасного заболевания коронавирусом", – заметил Лапий.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что детская вакцинация на сегодня в Украине не в приоритете, но необходимо предусматривать это на перспективу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в самой компании Pfizer заявили о намерении запросить разрешение на применение своей вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет.
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