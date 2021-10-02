Корогодский – об обязательной вакцинации: COVID-19 – это война, а на войне права человека всегда нарушаются

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский не видит проблемы в "нарушении прав человека" при обязательной вакцинации. Он назвал пандемию коронавируса – войной, а в такое время права человека всегда нарушаются.

Об этом бизнесмен заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября. Таким образом он ответил директору одной из киевских школ, который возмущался, что невакцинированных учителей отправляют в отпуск за свой счет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Когда говорит мой коллега педагог, что нарушаются права человека… COVID – это война, кто-то должен брать на себя ответственность. На войне всегда нарушаются права человека", – сказал он.

Корогодский, который грозил увольнением своим невакцинированным сотрудникам, добавил, что до радикальных мер дело не дошло.

"Мы поговорили со всеми сотрудниками, и 4% принесли справки или объяснили, почему они не могут вакцинироваться. Уровень вакцинации среди сотрудников – 96%, у арендаторов – выше 80%", – сказал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ряд профессий обяжут вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа делать прививку работодатель сможет отстранять сотрудников от работы.

Речь идет о сотрудниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и образовательной сферы.