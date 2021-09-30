В Минздраве рассказали, кого в Украине обяжут вакцинироваться от COVID-19: перечень профессий

В Украине ряд профессий обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В случае отказа делать прививку работодатель сможет отстранять сотрудников от работы.

Если же в компании будет работать не вакцинированный человек, ответственность за это понесет работодатель. Об этом говорится в проекте приказа Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации, опубликованном на сайте ведомства.

Обязательную вакцинацию пока планируют ввести только для сотрудников государственных организаций в Украине.

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

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центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, на данный момент важно, чтобы государственные организации могли эффективно исполнять свои функции. Для этого люди должны быть на своих рабочих местах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США беременных и пытающихся забеременеть женщин призвали вакцинироваться от коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили соответствующие медицинское заключение.