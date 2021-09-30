В США призвали вакцинироваться беременных от COVID-19: результаты нового исследования

В США беременных и пытающихся забеременеть женщин призвали вакцинироваться от коронавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили соответствующие медицинское заключение.

Оно основано на новом исследовании, которое не показало повышенного риска выкидыша как следствие вакцинации от COVID-19. Отмечается, что только 21% беременных были вакцинированы в США, передает Reuters.

Несмотря на то, что сейчас вакцинируется больше беременных женщин, их вакцинация снизилась по сравнению с населением в целом.

В CDC также заявили, что помимо риска тяжелого течения болезни и смерти для беременных, существует повышенный риск преждевременных родов у инфицированных COVID-19. Кроме того, около 97% беременных, госпитализированных с коронавирусом в США, не были вакцинированы.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, прививки от коронавирусной инфекции не ухудшают протекание беременности. Вакцинация рекомендована беременным женщинам, особенно в группе риска осложнений от COVID-19.