Как влияет вакцинация от COVID-19 на течение беременности: результаты исследования

Прививки от коронавирусной инфекции не ухудшают протекание беременности. Вакцинация рекомендована беременным женщинам, особенно в группе риска осложнений от COVID-19.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG). В Великобритании были изучены данные о 1328 женщинах, родивших между 1 марта и 4 июля 2021 года.

Из них хотя бы одну дозу вакцины получила 141 женщина. Это низкий уровень вакцинации, но нужно учитывать, что прививать беременных начали совсем недавно.

Врачи провели сравнительный анализ между вакцинированными и невакцинированными беременными женщинами, учитывая исход их беременностей. Выяснилось, что уровни осложнений беременности не были выше у вакцинированных женщин по сравнению с теми, кто не прошел вакцинацию.

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Уровень мертворождений, пороков развития, смертности новорожденных, задержки роста плода, рождения детей с низким весом был одинаковым в обоих группах.

Таким образом вакцинация никак не влияет на развитие плода.

Как сообщал OBOZREVATEL, матери могут передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Так дети, находящиеся на грудном вскармливании, получают хотя бы частичную защиту.