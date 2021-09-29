Матери могут передавать антитела к COVID-19 своим детям через грудное молоко: результаты исследования

Матери могут передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Таким образом дети, находящиеся на грудном вскармливании, получают хотя бы частичную защиту.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на ученых из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. Они собрали молоко, пожертвованное 75 женщинами, выздоровевшими от вируса.

Исследование показало, что антитела присутствовали в грудном молоке до 10 месяцев после заражения матери.

При этом большинство образцов молока матерей с положительным результатом на COVID-19 нейтрализовали вирус.

Ведется дальнейшая работа, чтобы выяснить, может ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации.

Видео дня

Хотя младенцы относительно защищены от коронавируса, в 10% случаев после заражения они нуждаются в стационарном лечении.

Антитела грудного молока могут быть использованы для разработки нового лекарства от COVID-19 для взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.