Украина на пике новой волны и лекарство от COVID-19. Хроника коронавируса на 6 ноября

В Украине и мире по состоянию на субботу, 6 ноября, уже более 249,8 млн человек заболели коронавирусом. За последние сутки выявили 506 263 новых случая инфицирования, умерли 7 711 пациентов.

Всего болезнь унесла на планете уже больше 5 млн жизней, а победить COVID-19 смогли более 226,2 млн человек. Больше всего новых зараженных за прошедший день в США (+84 846), России (+40 735) и Германии (+35 806).

По показателю суточной смертности от коронавируса наша страна оказалась на третьем месте (696), уступив лишь США (1 345) и России (1 192).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 032 951 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 70 842 пациента умерли, а 2 492 419 человек выздоровели.

Черкасская область оказалась на пороге "красной" зоны карантина. В регионе уже превышены два показателя эпидопасности.

Чаще всего с коронавирусом в больницу попадают те молодые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Какие именно – читайте по ссылке.

Главное за 6 ноября:

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт в Twitter сообщил, что власти 11 штатов подали иск против обязательной вакцинации работников компаний , назвав такое решение администрации президента злоупотреблением властью.

Украина закупит новое лекарство с прямым действием на коронавирус. Это произойдет в ближайшее время, сказал Виктор Ляшко, подписание договоров уже близится к финалу.