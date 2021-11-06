Украина на пике новой волны и лекарство от COVID-19. Хроника коронавируса на 6 ноября
В Украине и мире по состоянию на субботу, 6 ноября, уже более 249,8 млн человек заболели коронавирусом. За последние сутки выявили 506 263 новых случая инфицирования, умерли 7 711 пациентов.
Всего болезнь унесла на планете уже больше 5 млн жизней, а победить COVID-19 смогли более 226,2 млн человек. Больше всего новых зараженных за прошедший день в США (+84 846), России (+40 735) и Германии (+35 806).
По показателю суточной смертности от коронавируса наша страна оказалась на третьем месте (696), уступив лишь США (1 345) и России (1 192).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 032 951 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 70 842 пациента умерли, а 2 492 419 человек выздоровели.
Черкасская область оказалась на пороге "красной" зоны карантина. В регионе уже превышены два показателя эпидопасности.
Чаще всего с коронавирусом в больницу попадают те молодые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Какие именно – читайте по ссылке.
Главное за 6 ноября:
Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт в Twitter сообщил, что власти 11 штатов подали иск против обязательной вакцинации работников компаний, назвав такое решение администрации президента злоупотреблением властью.
Украина закупит новое лекарство с прямым действием на коронавирус. Это произойдет в ближайшее время, сказал Виктор Ляшко, подписание договоров уже близится к финалу.
Министр здравоохранения Украины объяснил, что в нашей стране так много летальных случаев COVID-19 по сравнению с другими государствами, так как там уже пройден пик заболеваемости.
Украина уже вышла на пик этой волны СОVID-19, ситуация стабилизируется, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Ожидается снижение заболеваемости.
В Киеве в клинической больнице №5 ежедневно принимают все новых пациентов с коронавирусом. Медик рассказала, что нередко при спасении их жизней счет идет на минуты.
Вице-спикер Верховной Рады и глава "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что тесты для нардепов, которые не вакцинировались от коронавируса, не будут оплачиваться из государственного бюджета.
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