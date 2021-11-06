Кабмин сократил срок действия COVID-сертификата о выздоровлении. Документ

В Украине сократили срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса. Теперь он будет действовать 105 дней вместо 180-ти.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров № 1156 от 4 ноября. Документ опубликован на Правительственном портале (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Теперь COVID-документ будет действовать на 15-й день от даты установления диагноза на протяжение 105 дней.

Сформировать его можно не более, чем два раза в год.

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Напомним, что в приложении Дія c 8 ноября появится возможность формировать сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Получить такой документ смогут люди, у которых есть запись о заболевании, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство цифровой трансформации упростило процедуру получения сертификата о вакцинации. Была убрана необходимость электронной подписи.