В Дії станет доступным сертификат о выздоровлении от COVID-19: кто и когда сможет получить

Сертификат о выздоровлении от коронавируса в Украине станет доступен с 8 ноября. Его можно будет сгенерировать в приложении Дія.

Об этом на брифинге 2 ноября заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Получить документ смогут люди, у которых есть запись о заболевании.

Чиновник отметил, что вносит такие данные в электронную систему здравоохранения врач.

Сгенерировать сертификат в приложении можно через 15 дней после попадания данных в систему, а сам документ будет действовать 90 дней.

Напомним, что в Дії также появилась возможность получить детские COVID-сертификаты о вакцинации. Документ доступен для детей от 12 лет, получивших прививку от коронавируса. Подробнее о том, как сгенерировать его, читайте здесь.

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Ранее Минцифры упростило процедуру получения сертификата о вакцинации. Теперь для его получения не обязательно нужна электронная подпись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект, который ужесточает наказание за поддельные COVID-документы. Причем уголовная ответственность грозит теперь не только изготовителям, но и тем, кто приобретает такие "сертификаты".