В Дії упростили правила получения COVID-сертификата: что изменилось

Министерство цифровой трансформации Украины упростило процедуру получения сертификата о вакцинации против коронавируса. Речь идет о сгенерировании документа в мобильном приложении Дія.

Теперь для этого не нужна электронная подпись. Информацией в своем Telegram-канале поделился глава Минцифры Михаил Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации COVID-сертификатов без использования электронной подписи", – подчеркнул он.

Как было

Министр напомнил, что ранее в приложении пользователю нужно было подписывать запрос на получения сертификата Дія.Подписью (технология фото ID, "подписывать лицом"). Тогда как на портале для этого был необходим электронный ключ (файловый/облачный носитель).

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Как стало теперь

Ныне пользователю Дії достаточно зайти в приложение или на портал, нажать на графу "Получить сертификат" и все. Подписывать запрос лицом больше не нужно – документ приходит после подтверждения информации о наличии у человека вакцинации.

Как получить сертификат СOVID в приложении Дія:

обновите Дію до последней версии AppStore или Google Play. Версия 3.0.18 для iOS; 3.0.14 – Android;

нажмите "COVID-сертификаты" – "Получить сертификат";

поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Как получить сертификат на портале Дія:

авторизуйтесь на портале;

на главной жмите "Здоровье" – "COVID19-сертификат о вакцинации" или переходите по этой ссылке;

дайте согласие на передачу данных.

"Расскажите, пожалуйста, близким, знакомым старшего возраста, людям, у которых проблемы со зрением, или всем тем, у кого возникали проблемы с подписью. Мы не изменяем своим принципам – строить удобное государство, поэтому готовы принимать решения, искать выход, если видим, что это позволит упростить процесс", – отметил Федоров.

Он добавил, что сейчас все силы специалистов Минцифры направлены на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЦР-тесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала под пристальное внимание западных СМИ из-за массовой подделки COVID-сертификатов. Иностранные медиа описали несколько громких случаев, как силовики задерживали за подлог таких документов медиков, а за пользование – экс-депутата и обычных граждан.