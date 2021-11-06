Горнолыжные курорты Украины будут работать лишь для полностью вакцинированных, – Ляшко

В период зимних праздников и каникул горнолыжные курорты Украины, а также гостиницы на таких курортах смогут обслуживать только тех граждан, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы общаемся об этом (условия работы горнолыжных курортов во время карантина, – ред.) с людьми и гостиницами", – сказал он во время пресланча 5 ноября, передает "Громадське".

Ляшко также добавил, для допуска к канатным дорогам на курортах могут быть введены специальные браслеты, которые будут означать прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

На данный момент такая практика присутствует в некоторых торговых центрах. "Вы на входе показываете сертификат о вакцинации, вам делают наклейку, и дальше уже по магазинам можно ходить без проверки в этом ТЦ", – сказал министр.

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Как известно, в прошлом году, когда массовая вакцинация в Украине еще не началась, горнолыжные курорты работали с некоторыми ограничениями. В частности, не проводились массовые развлекательные мероприятия, а еда в заведениях подавалась только "с собой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве здравоохранения назвали условие введения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Сегодня отметку в 50% вакцинированных преодолел только Киев, где 55% жителей привиты минимум одной дозой.