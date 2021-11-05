В Минздраве назвали условие вакцинации бустерной дозой от COVID-19 в Украине

На данный момент в Украине не планируют проводить бустерную и повторную вакцинацию от COVID-19. Рассматривать этот вопрос власти намерены только после того, как половина населения страны сделает полный курс прививок.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в Верховной Раде заявил, что вопрос бустерной дозы вакцины от коронавируса можно будет рассматривать только после того, как 50% населения страны сделает прививку от COVID-19. Такое же условие и в вопросе повторной вакцинации.

В то же время в Минздраве сообщают, что на сегодняшний день отметку в 50% вакцинированных преодолел только город Киев, где уже 55% жителей вакцинированы по крайней мере одной дозой. Также барьер в 40% вакцинированных преодолела Полтавская, Днепропетровская и Киевская области.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек. При этом особенностью нынешней волны коронавируса является высокий процент госпитализации не вакцинированных граждан – 93%.

Во многих странах людей начали ревакцинировать третьей дозой. Так, 4 ноября бустерная вакцинация от коронавируса началась в Турции. Гражданам будут вводить третью дозу препарата Pfizer Inc/BioNTech.