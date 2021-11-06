Рубан заявил, что каждый 10-тый COVID-сертификат в Киеве поддельный

Примерно 10% COVID-сертификатов в Украине сегодня являются сомнительными. Граждане сознательно отказываются от прививок против коронавируса и делают выбор в пользу поддельных документов. Причиной этого в значительной мере является антивакцинальная кампания.

Об этом в эфире программы "Сегодня день выходной" на телеканале "Украина 24" начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он отметил, что только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.

По словам Рубана, антивакцинальная кампания в стране достаточно распространенная, а борьба с ней слабая.

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"Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо менять на государственном уровне", – подчеркнул он.

При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассматривает возможность внедрения так называемой "ковидной амнистии". Она будет предназначаться для украинцев, которые нелегально приобрели сертификат о вакцинации. Также министр добавил, что вскоре будет создана комиссия, которая будет проверять случаи госпитализации привитых от коронавируса.

Также, стоит отметить, что борьба с антивакцинаторами в Украине уже началась – с ближайшего понедельника – 8 ноября – невакцинированных от COVID-19 украинцев будут отстранять от работы. Зарплаты за ними сохраняться не станут, также не будут выплачиваться больничные.

Речь идет о работниках:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и структурных подразделений;

всех учебных и научных учреждений.

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