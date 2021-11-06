Рубан заявил, что каждый 10-тый COVID-сертификат в Киеве поддельный
Примерно 10% COVID-сертификатов в Украине сегодня являются сомнительными. Граждане сознательно отказываются от прививок против коронавируса и делают выбор в пользу поддельных документов. Причиной этого в значительной мере является антивакцинальная кампания.
Об этом в эфире программы "Сегодня день выходной" на телеканале "Украина 24" начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он отметил, что только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.
По словам Рубана, антивакцинальная кампания в стране достаточно распространенная, а борьба с ней слабая.
"Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо менять на государственном уровне", – подчеркнул он.
При этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассматривает возможность внедрения так называемой "ковидной амнистии". Она будет предназначаться для украинцев, которые нелегально приобрели сертификат о вакцинации. Также министр добавил, что вскоре будет создана комиссия, которая будет проверять случаи госпитализации привитых от коронавируса.
Также, стоит отметить, что борьба с антивакцинаторами в Украине уже началась – с ближайшего понедельника – 8 ноября – невакцинированных от COVID-19 украинцев будут отстранять от работы. Зарплаты за ними сохраняться не станут, также не будут выплачиваться больничные.
Речь идет о работниках:
центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных госадминистраций и структурных подразделений;
всех учебных и научных учреждений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
суды в Украине уже начали выносить более строгие вердикты за подделку COVID-сертификатов. Если раньше обычной практикой было наложение штрафов в 680-850 грн, то теперь назначают выплату уже 2,5-4,2 тыс. грн. То есть штрафы повысились в 3-5 раз.
Недавно в Украине разоблачили группировку, которая занималась подделкой ПЦР тестов и COVID-сертификатов. Международные сертификаты о вакцинации продавали по 40 евро, а отрицательные ПЦР-тесты по 500 грн. Ежемесячно схема приносила преступникам более 3 млн грн.
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