Минздрав может ввести "ковидную амнистию" для украинцев, купивших сертификат

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность внедрения так называемой "ковидной амнистии". Она будет предназначаться для украинцев, которые нелегально приобрели сертификат о вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, общаясь с представителями СМИ, передает "Укринформ".

"Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСЗО (электронная система здравоохранения, – ред.) и видит, что не может привиться (так как информация о вакцинации уже внесена, – ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", – сказал глава Минздрава.

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Ляшко добавил, что вскоре будет создана комиссия, которая будет проверять случаи госпитализации привитых от коронавируса.

"Будет ли тяжело перенесена болезнь, или летальный случай у вакцинированного, он будет рассматриваться комиссионно, чтобы рассмотреть факторы – что произошло и почему человек умер", – сообщил Ляшко.

По его словам, из тех, кто попадает в больницу, вакцинированы от 4 до 6%. Так же обстоят дела и с инфицированными COVID-19.

"Например, обнаружили 27 тысяч (в сутки), среди них 5% будет регистрация болезни среди вакцинированных, по крайней мере, одной дозой", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко заявил, что у человека, который переболел коронавирусом, в 11 раз выше шанс заболеть вновь. При этом львовский врач Тарас Жиравецкий отметил, что не знает, откуда такая информация у главы Минздрава. Он предположил, что Ляшко из-за волнения в прямом эфире мог ошибочно привести данные американского исследования о риске заболеть у непривитых людей.