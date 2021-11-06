Днепропетровщина стала лидером по приросту больных коронавирусом в Украине: ситуация в областях
В субботу, 6 ноября, Днепропетровщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки. За минувший день там выявили 2616 новых инфицированных.
Умерли за сутки в регионе 89 человек, а победить болезнь смогли 608 жителей области. Об этом свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых заболевших также в Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) и Донецкой (1408) областях. Меньше всего новых случаев COVID-19 в Кировогорадской (173), Закарпатской (345) и Волынской (466) областях.
Лидерами по суточной смертности стали Херсонщина (144), Днепропетровщина (89) и Киевщина (50).
В Киеве тоже много новых инфицированных за день – 1426. За сутки в столице Украины умер 41 человек, а выздоровели 766 киевлян.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1426 случаев;
Винницкая область – 781 случай;
Волынская область – 466 случаев;
Днепропетровская область – 2616 случаев;
Донецкая область – 1408 случаев;
Житомирская область – 834 случая;
Закарпатская область – 345 случаев;
Запорожская область – 1096 случаев;
Ивано-Франковская область – 881 случай;
Киевская область – 876 случаев;
Кировоградская область – 173 случая;
Луганская область – 513 случаев;
Львовская область – 1465 случаев;
Николаевская область – 715 случаев;
Одесская область – 2177 случаев;
Полтавская область – 963 случая;
Ривненская область – 1079 случаев;
Сумская область – 960 случаев;
Тернопольская область – 746 случаев;
Харьковская область – 1535 случаев;
Херсонская область – 808 случаев;
Хмельницкая область – 1057 случаев;
Черкасская область – 669 случаев;
Черновицкая область – 511 случаев;
Черниговская область – 963 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: за минувшие сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 793. В больницы попали более 5 тысяч человек.
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