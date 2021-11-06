Днепропетровщина стала лидером по приросту больных коронавирусом в Украине: ситуация в областях

София Закревская
София Закревская
Covid
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Днепропетровщина стала лидером по приросту больных коронавирусом в Украине: ситуация в областях

В субботу, 6 ноября, Днепропетровщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки. За минувший день там выявили 2616 новых инфицированных.

Умерли за сутки в регионе 89 человек, а победить болезнь смогли 608 жителей области. Об этом свидетельствуют актуальные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых заболевших также в Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) и Донецкой (1408) областях. Меньше всего новых случаев COVID-19 в Кировогорадской (173), Закарпатской (345) и Волынской (466) областях.

Лидерами по суточной смертности стали Херсонщина (144), Днепропетровщина (89) и Киевщина (50).

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В Киеве тоже много новых инфицированных за день – 1426. За сутки в столице Украины умер 41 человек, а выздоровели 766 киевлян.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1426 случаев;

  • Винницкая область – 781 случай;

  • Волынская область – 466 случаев;

  • Днепропетровская область – 2616 случаев;

  • Донецкая область – 1408 случаев;

  • Житомирская область – 834 случая;

  • Закарпатская область – 345 случаев;

  • Запорожская область – 1096 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 881 случай;

  • Киевская область – 876 случаев;

  • Кировоградская область – 173 случая;

  • Луганская область – 513 случаев;

  • Львовская область – 1465 случаев;

  • Николаевская область – 715 случаев;

  • Одесская область – 2177 случаев;

  • Полтавская область – 963 случая;

  • Ривненская область – 1079 случаев;

  • Сумская область – 960 случаев;

  • Тернопольская область – 746 случаев;

  • Харьковская область – 1535 случаев;

  • Херсонская область – 808 случаев;

  • Хмельницкая область – 1057 случаев;

  • Черкасская область – 669 случаев;

  • Черновицкая область – 511 случаев;

  • Черниговская область – 963 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: за минувшие сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 793. В больницы попали более 5 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 6 ноября.

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