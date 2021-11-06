В Украине более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 793 человека

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
8,1 т.
В Украине более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 793 человека

В Украине по состоянию на утро субботы, 6 ноября, коронавирусом заболели уже 3 058 014 человек. За минувшие сутки прибавилось 25 063 зараженных, из них 1 541 – дети, а еще 398 – медработники. Установлен новый рекорд суточной смертности – 793 человека.

В больницы с COVID-19 за прошедший день попали 5 057 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего коронавирус унес в нашей стране уже 71 635 жизней, а выздороветь смогли 2 504 236 человек (+11 817 за минувший день).

В течение пятницы, 5 ноября, в Украине сделали 278 917 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 183 294 человека, а завершили вакцинацию 95 623 гражданина. Всего с начала вакцинальной кампании полностью привито 7 858 507 украинцев, а одну дозу получили 11 269 339 человек. Сделали уже 19 127 846 прививок

Видео дня

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1426 случаев;

  • Винницкая область – 781 случай;

  • Волынская область – 466 случаев;

  • Днепропетровская область – 2616 случаев;

  • Донецкая область – 1408 случаев;

  • Житомирская область – 834 случая;

  • Закарпатская область – 345 случаев;

  • Запорожская область – 1096 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 881 случай;

  • Киевская область – 876 случаев;

  • Кировоградская область – 173 случая;

  • Луганская область – 513 случаев;

  • Львовская область – 1465 случаев;

  • Николаевская область – 715 случаев;

  • Одесская область – 2177 случаев;

  • Полтавская область – 963 случая;

  • Ривненская область – 1079 случаев;

  • Сумская область – 960 случаев;

  • Тернопольская область – 746 случаев;

  • Харьковская область – 1535 случаев;

  • Херсонская область – 808 случаев;

  • Хмельницкая область – 1057 случаев;

  • Черкасская область – 669 случаев;

  • Черновицкая область – 511 случаев;

  • Черниговская область – 963 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 6 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одной "красной" зоной в Украине может стать Черкасская область. О ситуации с коронавирусом в регионе читайте по ссылке.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусCOVID-19Министерство здравоохранения