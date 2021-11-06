В Украине более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 793 человека
В Украине по состоянию на утро субботы, 6 ноября, коронавирусом заболели уже 3 058 014 человек. За минувшие сутки прибавилось 25 063 зараженных, из них 1 541 – дети, а еще 398 – медработники. Установлен новый рекорд суточной смертности – 793 человека.
В больницы с COVID-19 за прошедший день попали 5 057 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего коронавирус унес в нашей стране уже 71 635 жизней, а выздороветь смогли 2 504 236 человек (+11 817 за минувший день).
В течение пятницы, 5 ноября, в Украине сделали 278 917 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 183 294 человека, а завершили вакцинацию 95 623 гражданина. Всего с начала вакцинальной кампании полностью привито 7 858 507 украинцев, а одну дозу получили 11 269 339 человек. Сделали уже 19 127 846 прививок
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1426 случаев;
Винницкая область – 781 случай;
Волынская область – 466 случаев;
Днепропетровская область – 2616 случаев;
Донецкая область – 1408 случаев;
Житомирская область – 834 случая;
Закарпатская область – 345 случаев;
Запорожская область – 1096 случаев;
Ивано-Франковская область – 881 случай;
Киевская область – 876 случаев;
Кировоградская область – 173 случая;
Луганская область – 513 случаев;
Львовская область – 1465 случаев;
Николаевская область – 715 случаев;
Одесская область – 2177 случаев;
Полтавская область – 963 случая;
Ривненская область – 1079 случаев;
Сумская область – 960 случаев;
Тернопольская область – 746 случаев;
Харьковская область – 1535 случаев;
Херсонская область – 808 случаев;
Хмельницкая область – 1057 случаев;
Черкасская область – 669 случаев;
Черновицкая область – 511 случаев;
Черниговская область – 963 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, еще одной "красной" зоной в Украине может стать Черкасская область. О ситуации с коронавирусом в регионе читайте по ссылке.
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