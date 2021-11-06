В Украине более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 793 человека

В Украине по состоянию на утро субботы, 6 ноября, коронавирусом заболели уже 3 058 014 человек. За минувшие сутки прибавилось 25 063 зараженных, из них 1 541 – дети, а еще 398 – медработники. Установлен новый рекорд суточной смертности – 793 человека.

В больницы с COVID-19 за прошедший день попали 5 057 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего коронавирус унес в нашей стране уже 71 635 жизней, а выздороветь смогли 2 504 236 человек (+11 817 за минувший день).

В течение пятницы, 5 ноября, в Украине сделали 278 917 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 183 294 человека, а завершили вакцинацию 95 623 гражданина. Всего с начала вакцинальной кампании полностью привито 7 858 507 украинцев, а одну дозу получили 11 269 339 человек. Сделали уже 19 127 846 прививок

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Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и Киеве (1426).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1426 случаев;

Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2616 случаев;

Донецкая область – 1408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ривненская область – 1079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одной "красной" зоной в Украине может стать Черкасская область. О ситуации с коронавирусом в регионе читайте по ссылке.