В Минздраве пояснили, почему требование показать COVID-сертификат не нарушает закон

Требование показать COVID-сертификат в Украине является законным. Он не содержит медицинскую тайну.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что к медицинской тайне относится обращение к врачу ли диагноз.

В ведомстве сослались на статью 39-1 закона "Основы законодательства Украины про здравоохранение" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факт обращения за медицинской помощью, диагноз и сведения, полученные во время обследования.

"То есть, медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет", – пояснили в Минздраве.

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Там добавили, что правоохранители не нарушают закон, когда требуют у граждан указанные документы во время проверок соблюдения карантина.

Также граждан могут отказаться пускать в общественные заведения, если они отказываются предоставить COVID-сертификат.

В то же время в ведомстве напомнили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидемиологической опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 ноября в "красную" карантинную зону попала еще одна область Украины – Волынская. Также за последние сутки в стране зафиксировано 25 тысяч новых случаев заражения, 793 человека скончались.