Волынская область перейдет в 'красную' зону карантина: дата и ограничения

С понедельника, 8 ноября, Волынская область войдет в "красную" зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, максимальный уровень ограничений устанавливается с 00:00 8 ноября.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

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Отдельно с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В то же время украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

Всего по состоянию на 5 ноября 16 регионов Украины соответствуют "красному" уровню карантина. Это город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

Еще шесть областей соответствуют "оранжевому" уровню, а три – "желтому".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), если все регионы перейдут в "красную" зону.