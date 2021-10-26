В Минздраве назвали условие введения полного локдауна в Украине

В Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), если все регионы перейдут в "красную" зону. По состоянию на утро 26 октября еще три области могут перейти из "оранжевой" в "красную" зоны.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова". Он отметил, что нужно предпринять все усилия, чтобы избежать ужесточение карантина.

"Локдаун объявляется тогда, когда все области заходят до "красного" уровня эпидемиологической безопасности", – сказал чиновник.

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Ляшко добавил, что скоро "красными" могут стать Львовщина, Житомирщина и Луганщина.

За минувшие сутки в Украине официально подтверждены 2 803 159 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены 19 120 заболевших, из них 1414 – дети. Госпитализировали 2 939 пациентов.

По состоянию на 25 октября в Украине шесть областей соответствуют "красной" зоне карантина. Критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти пока не видят необходимости во введении общенационального локдауна из-за COVID-19. Однако регионально жесткие карантинные ограничения продолжат действовать до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Согласно последним соцопросам, в Германии почти все население страны (91,6 %) готово вакцинироваться от коронавируса или уже получило первую прививку. При этом в Украине более 56% граждан не хочет получить прививку от COVID-19. Украинцы, которые выступают против вакцинации, говорят, что опасаются побочных эффектов и считают препарат недостаточно проверенным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, чтобы избежать локдауна в Украине населению необходимо вакцинироваться от COVID-19. Он предупредил, что локдаун повлияет на экономику страны.

Кабинет министров Украины 13 сентября принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.