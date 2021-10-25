В СНБО рассказали, планируют ли локдаун в Украине и ждать ли вакцинации детей

Украинские власти пока не видят необходимости во введении общенационального локдауна из-за COVID-19. Однако регионально жесткие карантинные ограничения продолжат действовать до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. В интервью "РБК Украина" он рассказал, будут ли вакцинировать детей против коронавируса и озвучил прогноз касательно окончания пандемии.

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения... Очень многие действительно не дорабатывают в этом вопросе", – отметил чиновник.

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Он подчеркнул, что ответственность за соблюдение карантинных правил лежит не только на органах местного самоуправления, но и в большинстве на гражданах.

"Ответственность людей за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. И это касается не только COVID-19, мы можем массу приводить примеров", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что пока в Украине нецелесообразно применять практику введения бустерной (третьей) дозы вакцины. Ведь сначала иммунизировать стоит тех, кто еще не получил первую и вторую прививку против коронавируса. То же касается и вакцинации детей, с которой можно подождать.

"Врачи должны говорить об этом, а не я. Относительно вакцинации детей. Лично мое мнение – я "за", но опять же сначала родители, бабушки, дедушки и т. д. – это будет следующая история. Один негативный случай на миллион может делать погоду, не дай Бог", – отметил Данилов.

Он привел прогноз мировых специалистов, которые считают, что пандемия COVID-19 может закончиться к лету следующего года. Хотя предположения даже ученых неоднозначны, ведь никто не может сказать, какие еще штаммы коронавируса могут появиться и как все будет происходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов говорил, что Украина находится на пороге пика эпидемии коронавируса. Также он прогнозировал, что в такой ситуации от последствий болезни в стране ежесуточно будет умирать 1000 человек.