В Украине в "красной" зоне карантина шесть областей: какие ограничения действуют
По состоянию на 25 октября в Украине шесть областей соответствуют "красной" зоне карантина. Критическая ситуация с COVID-19 наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В "оранжевой" зоне находятся: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области и Киев.
В "желтой" зоне остались Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
Уточним, что со вторника, 26 октября, Николаевская и Ривненская области станут "красными".
В "красной" зоне действуют следующие ограничения:
запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.
С 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.
По состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сказали, что в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев.
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