В Украине свыше 14,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 330 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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В Украине свыше 14,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 330 человек

По состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 64 202 человека (+330 за сутки), выздоровели 2 380 374 (+4 598). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 546 случаев;

  • Винницкая область – 241 случай;

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  • Волынская область – 320 случаев;

  • Днепропетровская область – 1065 случаев;

  • Донецкая область – 510 случаев;

  • Житомирская область – 1042 случая;

  • Закарпатская область – 62 случая;

  • Запорожская область – 1037 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 135 случаев;

  • Киевская область – 323 случая;

  • Кировоградская область – 127 случаев;

  • Луганская область – 189 случаев;

  • Львовская область – 877 случаев;

  • Николаевская область – 565 случаев;

  • Одесская область – 1262 случая;

  • Полтавская область – 76 случаев;

  • Ривненская область – 236 случаев;

  • Сумская область – 799 случаев;

  • Тернопольская область – 327 случаев;

  • Харьковская область – 1687 случаев;

  • Херсонская область – 923 случая;

  • Хмельницкая область – 934 случая;

  • Черкасская область – 259 случаев;

  • Черновицкая область – 459 случаев;

  • Черниговская область – 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирусом заболели 14,6 тыс. за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. Страна также находится в лидерах по смертности от COVID-19.

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