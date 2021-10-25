В Украине свыше 14,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 330 человек

По состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 64 202 человека (+330 за сутки), выздоровели 2 380 374 (+4 598). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.

г. Киев – 546 случаев;

Винницкая область – 241 случай;

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Волынская область – 320 случаев;

Днепропетровская область – 1065 случаев;

Донецкая область – 510 случаев;

Житомирская область – 1042 случая;

Закарпатская область – 62 случая;

Запорожская область – 1037 случаев;

Ивано-Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 323 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 189 случаев;

Львовская область – 877 случаев;

Николаевская область – 565 случаев;

Одесская область – 1262 случая;

Полтавская область – 76 случаев;

Ривненская область – 236 случаев;

Сумская область – 799 случаев;

Тернопольская область – 327 случаев;

Харьковская область – 1687 случаев;

Херсонская область – 923 случая;

Хмельницкая область – 934 случая;

Черкасская область – 259 случаев;

Черновицкая область – 459 случаев;

Черниговская область – 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. Страна также находится в лидерах по смертности от COVID-19.