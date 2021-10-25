В Украине свыше 14,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 330 человек
По состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждены 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 14 634 заболевших, из них 999 – дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 64 202 человека (+330 за сутки), выздоровели 2 380 374 (+4 598). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 546 случаев;
Винницкая область – 241 случай;
Волынская область – 320 случаев;
Днепропетровская область – 1065 случаев;
Донецкая область – 510 случаев;
Житомирская область – 1042 случая;
Закарпатская область – 62 случая;
Запорожская область – 1037 случаев;
Ивано-Франковская область – 135 случаев;
Киевская область – 323 случая;
Кировоградская область – 127 случаев;
Луганская область – 189 случаев;
Львовская область – 877 случаев;
Николаевская область – 565 случаев;
Одесская область – 1262 случая;
Полтавская область – 76 случаев;
Ривненская область – 236 случаев;
Сумская область – 799 случаев;
Тернопольская область – 327 случаев;
Харьковская область – 1687 случаев;
Херсонская область – 923 случая;
Хмельницкая область – 934 случая;
Черкасская область – 259 случаев;
Черновицкая область – 459 случаев;
Черниговская область – 633 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. Страна также находится в лидерах по смертности от COVID-19.
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