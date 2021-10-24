Украинцы задыхаются от COVID-19, а немцы спешат вакцинироваться. Опубликована красноречивая статистика

Согласно последним соцопросам в Германии почти все население страны (91,6 %) сказали, что готовы вакцинироваться от коронавируса или уже получили первую прививку. При этом в Украине более 56% граждан не хочет получить прививку от COVID-19.

Как пишет DW, среди более тысячи опрошенных – 84,5% уже получили одну прививку от коронавирусной болезни, а 59% были полностью иммунизованы. К тому среди немцев, кто старше 60 лет, 94,3% ответили, что уже сделали по одной прививке.

Вакцинация от коронавируса в Германии началась 27 декабря 2020 года. В стране делают уколы вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

По данным Института имени Роберта Коха (IRK) в Германии с населением более 84 млн человек, полностью вакцинировались, то есть получил две дозы свыше 55 млн человек. Отмечается, что конца октября 2021 года 80% населения получат прививки, что даст возможность сформировать коллективный иммунитет.

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В тоже время в Украине украинцы, которые выступают против вакцинации говорят, что опасаются побочных эффектов и считают препарат недостаточно проверенным.

Примечательно, что участники опроса, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют это сделать значительно реже, чем украинцы, которые уже заражались коронавирусом.

Добавим, что в Украине больницы и реанимации очень быстро заполняются пациентами с коронавирусом, количество тяжелых случаев зашкаливает. В стране даже был установлен рекорд по количеству суточных вызовов скорой помощи.

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине добавился 20791 боленьной коронавирусом, из них 1533 – дети, а 237 – медработники. Всего с начала пандемии в нашей стране подтверждено уже 2 769 405 случаев заражения COVID-19. Болезнь отняла же 63 872 жизни, а выздороветь смогли 2 375 776 пациентов.

В стране усилили карантин и с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В то же время украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса