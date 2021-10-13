Реанимации забиты, почти все пациенты в больницах – невакцинированные. Что происходит в областях Украины

Украинские больницы и реанимации очень быстро заполняются пациентами с коронавирусом, количество тяжелых случаев зашкаливает. Накануне в стране даже был установлен рекорд по количеству суточных вызовов скорой помощи.

А самое главное отличие нынешней вспышки COVID-19 от предыдущих – практически все койки в лечебных учреждениях заняты невакцинированными украинцами. Тех, кто успел сделать прививки, среди пациентов практически нет.

OBOZREVATEL связался с врачами из разных областей Украины и они подробно рассказали, что происходит в COVID-больницах.

Руководитель Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова сообщила OBOZREVATEL, что свободных коек для пациентов с коронавирусом здесь уже не осталось. "На сегодняшний момент свободных мест нет. В первую очередь, в реанимациях", – сказала она.

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Медик уточнила, что под диспансером не выстраиваются очереди из скорых, поскольку они в курсе, что класть новых больных уже некуда. Они находятся на постоянной связи с диспансером. "Если нет мест, к нам не везут", – уточнила Пирогова.

Она добавила, что врачи заметили более тяжелое течение коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими волнами эпидемии. Отвечая на вопрос, сколько тяжелых больных в диспансере, медик заметила: "Я не могу сказать точные цифры, но их много. И тяжесть состояния серьезная, течение болезни несколько ускорилось – от начала клинических проявлений до развития клинической картины проходит очень мало времени".

Пирогова уточнила, что среди больных, попадающих в реанимацию, привитых от коронавируса меньшинство – от 6% до 10%.

Заведующий реанимационным отделением Винницкой центральной районной клинической больницы Владимир Чеботарев рассказал OBOZREVATEL, что у них еще есть свободные COVID-койки в отделениях, но реанимация заполнена на 100%.

"Пациенты поступают в такой стадии, что их сразу же необходимо класть в реанимацию. Основная масса поступающих – больные тяжелой и крайне тяжелой степени. Сейчас у нас 12 больных на аппаратном дыхании на СИПАП-режиме. Все они не были вакцинированы", – уточнил он.

Медик добавил, что в районной больнице развернуто 180 коек для лечения пациентов с коронавирусом, но их количество постоянно увеличивается. "Сейчас мы разворачиваем новые койки в других отделениях. Фактически у нас вся больница уже инфекционная", – сообщил врач.

Директор Дубненской городской больницы Ривненской области Владимир Крохмаль рассказал OBOZREVATEL, что у них пока есть свободные места и в реанимации, и в инфекционном отделении. Но 54 из 70 пациентов с коронавирусом не могут обойтись без кислорода, четверых из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в тяжелом состоянии находится 40 больных.

Врач заметил, что процент вакцинированных среди всех пациентов с коронавирусом крайне низкий.

"Мы постоянно проводим мониторинг. В сентябре к нам поступило 63 больных, из них 1 был вакцинирован двумя дозами, еще один – только первой дозой. На сегодняшний день (12 октября. – Ред.) за октябрь к нам поступило более 100 больных, из них двое вакцинированы первой дозой и еще два – двумя. Они более-менее стабильны, угрозы для жизни нет", – рассказал медик.

В этом контексте он заметил, что практика лечения коронавируса в его больнице полностью согласуется с последними научными исследованиями, которые доказывают эффективность вакцинации в спасении пациентов от тяжелых форм болезни и от смерти.

"Научные исследования, которые проводятся в мире, доказывают, что привитые болеют коронавирусом в легкой форме. Все это подтверждается в нашей практике. Я подписываюсь под каждым словом. Но в Украине это почему-то не воспринимается. У нас традиционно нет доверия к власти", – констатировал врач.

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала OBOZREVATEL, что из 185 коронавирусных коек сейчас там занято 184, а реанимационное отделение заполнено на 100%.

Из 184 пациентов всего трое были вакцинированы: двое из них привиты двумя дозами вакцины, один – одной. При этом течение болезни у них отличается от течения у остальных больных. "Они переносят болезнь намного легче", – сообщила врач.

Она уточнила, что областная больница является "последней базой" тяжелых пациентов.

"У нас есть обычные койки без подведенного кислорода, но какой в них смысл? Кислородных точек не хватает, потому что очень много больных, а новые мы не можем развернуть", – рассказала инфекционист.

По словам медика, когда в больницу поступают новые больные коронавирусом, то их распределяют по другим медучреждениям, в которых остались койки и которые еще готовы их принять.

Ситуация в больницах Украины прямо сейчас наглядно показывает необходимость вакцинации. И риск побочных реакций после прививок в виде невысокой температуры или небольшого синяка на месте укола – ничто на фоне угрозы умереть.