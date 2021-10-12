В Украине установили рекорд по количеству вызовов скорой за сутки: к кому медики не приедут

В Украине за сутки (10 октября) на линию 103 поступило рекордное количество звонков – больше 44 тысяч. Также за день зафиксировали рекордное количество выездов скорой помощи с последующей госпитализацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Такое количество вызовов скорой связано с пандемией коронавируса (COVID-19).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в каких случаях нужно вызывать бригаду врачей, а когда самому обращаться к семейному врачу.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на 103", – говорил он.

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Ляшко отметил, если дома есть пульсоксиметр, то можно замерить уровень сатурации – это показатель насыщения крови кислородом. Уровень в крови у здорового человека должен быть 95-99%, при менее 92% нужно срочно вызывать врачей.

Ляшко подчеркнул, что температура тела (более 38 градусов) не является основанием для выезда "скорой". Но если есть еще вышеуказанные симптомы, то нужно срочно звонить на 103. Далее диспетчер проведет опрос и решит, нужна ли госпитализация или достаточно обращения к семейному врачу.

"Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если чувствуете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103", – говорил Ляшко.

По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине официально подтверждено 2 562 085 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 996 заболевших, из них 1 262 – дети. Госпитализировали 2 274 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время в Украине могут появиться несколько "красных" зон адаптивного карантина. Наибольший риск попадания в нее из-за превышения показателей по COVID-19 имеют Харьковщина, Херсонщина, Житомирщина и Сумщина.