В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 352 человека

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине официально подтверждено 2 562 085 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 996 заболевших, из них 1 262 – дети. Госпитализировали 2 274 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 052 человека (+352 за сутки), выздоровели 2 297 899 (+5 419). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 628 случаев;

  • Винницкая область – 121 случай;

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  • Волынская область – 322 случая;

  • Днепропетровская область – 856 случаев;

  • Донецкая область – 607 случаев;

  • Житомирская область – 155 случаев;

  • Закарпатская область – 139 случаев;

  • Запорожская область – 715 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 172 случая;

  • Киевская область – 512 случаев;

  • Кировоградская область – 53 случая;

  • Луганская область – 548 случаев;

  • Львовская область – 978 случаев;

  • Николаевская область – 184 случая;

  • Одесская область – 816 случаев;

  • Полтавская область – 669 случаев;

  • Ривненская область – 492 случая;

  • Сумская область – 449 случаев;

  • Тернопольская область – 162 случая;

  • Харьковская область – 1502 случая;

  • Херсонская область – 350 случаев;

  • Хмельницкая область – 227 случаев;

  • Черкасская область – 532 случая;

  • Черновицкая область – 560 случаев;

  • Черниговская область – 247 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.

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