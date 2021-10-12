В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 352 человека

По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине официально подтверждено 2 562 085 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 996 заболевших, из них 1 262 – дети. Госпитализировали 2 274 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 59 052 человека (+352 за сутки), выздоровели 2 297 899 (+5 419). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

г. Киев – 628 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

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Волынская область – 322 случая;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 607 случаев;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 139 случаев;

Запорожская область – 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 172 случая;

Киевская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 53 случая;

Луганская область – 548 случаев;

Львовская область – 978 случаев;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 816 случаев;

Полтавская область – 669 случаев;

Ривненская область – 492 случая;

Сумская область – 449 случаев;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 1502 случая;

Херсонская область – 350 случаев;

Хмельницкая область – 227 случаев;

Черкасская область – 532 случая;

Черновицкая область – 560 случаев;

Черниговская область – 247 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.