В Украине почти 12 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 352 человека
По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине официально подтверждено 2 562 085 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 996 заболевших, из них 1 262 – дети. Госпитализировали 2 274 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 59 052 человека (+352 за сутки), выздоровели 2 297 899 (+5 419). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 628 случаев;
Винницкая область – 121 случай;
Волынская область – 322 случая;
Днепропетровская область – 856 случаев;
Донецкая область – 607 случаев;
Житомирская область – 155 случаев;
Закарпатская область – 139 случаев;
Запорожская область – 715 случаев;
Ивано-Франковская область – 172 случая;
Киевская область – 512 случаев;
Кировоградская область – 53 случая;
Луганская область – 548 случаев;
Львовская область – 978 случаев;
Николаевская область – 184 случая;
Одесская область – 816 случаев;
Полтавская область – 669 случаев;
Ривненская область – 492 случая;
Сумская область – 449 случаев;
Тернопольская область – 162 случая;
Харьковская область – 1502 случая;
Херсонская область – 350 случаев;
Хмельницкая область – 227 случаев;
Черкасская область – 532 случая;
Черновицкая область – 560 случаев;
Черниговская область – 247 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.
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