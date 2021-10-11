Локдаун, ограничения в транспорте и COVID-сертификаты в ресторанах: главное из совещания у Зеленского

Единственной возможностью избежать локдауна в Украине является вакцинация от коронавируса. Президент Украины призвал усилить популяризацию прививок.

Об этом речь шла на совещании с Владимиром Зеленским 11 октября, посвященной борьбе с COVID-19, сообщается на сайте главы государства. Премьер-министр Денис Шмыгаль, который также участвовал в совещании, отметил динамику роста заболеваемости в стране.

По словам главы правительства, за прошлую неделю зафиксировано более 90 тысяч заражений. Неделей ранее это количество было 64,6 тысяч.

В то же время он отметил, что количество тестирований возросло – на прошлой неделе было сделано 310 тысяч ПЦР-тестов, 285 тысяч экспресс-тестов и 60 тысяч ИФА-тестов. Также за это время было сделано 720 тысяч прививок.

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Обсуждался также вопрос усиления карантинных ограничений. Речь идет о возможности посещать заведения общественного питания и пользоваться общественным транспортом вакцинированным гражданам.

По словам участников совещания, только вакцинация поможет избежать локдауна в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что 97% госпитализированных – невакцинированные.

В свою очередь руководство Нацполиции и Службы безопасности рассказало о борьбе с подделкой COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Подытоживая совещание, Зеленский заявил о необходимости разъяснительной работы, в частности в том, что касается карантинных ограничений и вакцинации, задействовав масштабную информационную кампанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины ужесточило карантинные ограничения. С 21 октября в стране не будут пускать пассажиров без COVID-сертификатов. Речь идет о межрегиональных поездках.