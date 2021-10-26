В Украине свыше 19 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 734 человека
По состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине официально подтверждены 2 803 159 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 120 заболевших, из них 1414 – дети. Госпитализировали 2 939 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 64 936 человек (+734 за сутки), выздоровели 2 390 112 (+9 738). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1135 случаев;
Винницкая область – 394 случая;
Волынская область – 555 случаев;
Днепропетровская область – 1760 случаев;
Донецкая область – 1015 случаев;
Житомирская область – 286 случаев;
Закарпатская область – 255 случаев;
Запорожская область – 1335 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область – 787 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 550 случаев;
Львовская область – 1104 случаев;
Николаевская область – 508 случаев;
Одесская область – 1605 случаев;
Полтавская область – 889 случаев;
Ривненская область – 738 случаев;
Сумская область – 669 случаев;
Тернопольская область – 413 случаев;
Харьковская область – 1255 случаев;
Херсонская область – 1222 случая;
Хмельницкая область – 415 случаев;
Черкасская область – 878 случаев;
Черновицкая область – 689 случаев;
Черниговская область – 325 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Львовщина, Житомирщина и Луганщина рискуют уже в скором времени попасть в "красную" карантинную зону. Соответствующее представление направило на рассмотрение чиновникам Министерство здравоохранения.
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