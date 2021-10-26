В Украине свыше 19 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 734 человека

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
10,1 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине официально подтверждены 2 803 159 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 120 заболевших, из них 1414 – дети. Госпитализировали 2 939 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 64 936 человек (+734 за сутки), выздоровели 2 390 112 (+9 738). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1135 случаев;

  • Винницкая область – 394 случая;

Видео дня

  • Волынская область – 555 случаев;

  • Днепропетровская область – 1760 случаев;

  • Донецкая область – 1015 случаев;

  • Житомирская область – 286 случаев;

  • Закарпатская область – 255 случаев;

  • Запорожская область – 1335 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 298 случаев;

  • Киевская область – 787 случаев;

  • Кировоградская область – 40 случаев;

  • Луганская область – 550 случаев;

  • Львовская область – 1104 случаев;

  • Николаевская область – 508 случаев;

  • Одесская область – 1605 случаев;

  • Полтавская область – 889 случаев;

  • Ривненская область – 738 случаев;

  • Сумская область – 669 случаев;

  • Тернопольская область – 413 случаев;

  • Харьковская область – 1255 случаев;

  • Херсонская область – 1222 случая;

  • Хмельницкая область – 415 случаев;

  • Черкасская область – 878 случаев;

  • Черновицкая область – 689 случаев;

  • Черниговская область – 325 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.

За сутки в Украине заболели более 19 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Львовщина, Житомирщина и Луганщина рискуют уже в скором времени попасть в "красную" карантинную зону. Соответствующее представление направило на рассмотрение чиновникам Министерство здравоохранения.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения