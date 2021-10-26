В Украине еще три области могут попасть в "красную" зону карантина: где ситуация хуже всего
Львовщина, Житомирщина и Луганщина рискуют уже в скором времени попасть в "красную" карантинную зону. Соответствующее представление направило на рассмотрение чиновникам Министерство здравоохранения (Минздрав).
Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV". Запись программы доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Министр подчеркнул, что по индикаторным показателям относительно определения региона с широким распространением коронавируса под "красную" зону подпадают еще пять областей.
Поэтому в секретариат Кабинета министров Минздрав обратился с просьбой собрать заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос об отнесении нескольких из них в худшую эпидемическую зону.
"Уверен на 100%, что будет принято решение о введении "красного" уровня в нескольких областях: Львовской, Житомирской, Луганской", – подчеркнул Ляшко.
Напомним: на сегодня восемь областей Украины уже находятся в "красном" уровне эпидемической опасности. К Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской с 26 октября присоединились Ривненская и Николаевская.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне:
запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.
Также с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Хотя украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в Украине пока не собираются вводить локдаун. Однако усиленные карантинные ограничения регионально продолжат действовать.
В то же время украинцев будут штрафовать за отсутствие сертификатов о вакцинации от COVID-19 во время поездок в транспорте. Админнаказание в размере 36 тысяч гривен предусмотрено для пассажиров, а не перевозчиков.
О том, как в стране граждан будут наказывать за отказ от угрожающей людям иммунизации и какие государства тоже прибегли к такому шагу, – читайте в материале.
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