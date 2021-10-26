В Украине еще три области могут попасть в 'красную' зону карантина: где ситуация хуже всего

Львовщина, Житомирщина и Луганщина рискуют уже в скором времени попасть в "красную" карантинную зону. Соответствующее представление направило на рассмотрение чиновникам Министерство здравоохранения (Минздрав).

Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV". Запись программы доступна на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Министр подчеркнул, что по индикаторным показателям относительно определения региона с широким распространением коронавируса под "красную" зону подпадают еще пять областей.

Поэтому в секретариат Кабинета министров Минздрав обратился с просьбой собрать заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос об отнесении нескольких из них в худшую эпидемическую зону.

Видео дня

"Уверен на 100%, что будет принято решение о введении "красного" уровня в нескольких областях: Львовской, Житомирской, Луганской", – подчеркнул Ляшко.

Напомним: на сегодня восемь областей Украины уже находятся в "красном" уровне эпидемической опасности. К Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской с 26 октября присоединились Ривненская и Николаевская.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Также с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Хотя украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL: