В Киеве опечатали ресторан, где собирались противники вакцинации. Фото

Ресторан Nebos, который находится в центре Киева, недалеко от Майдана Независимости по адресу Малая Житомирская, 3/4, активисты опечатали пленкой, ограничительными лентами и табличками "биологическая опасность".

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает "Бабель". Известно, что вегетарианское заведение неоднократно нарушало правила работы в условиях "красной" зоны карантина.

Ресторан позиционировал себя как "зона свободных людей" и принимал в своих стенах тех, кто открыто выступает против карантина и вакцинации.

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Нарушал карантинные правила и сам персонал Nebos. Как сообщается, несколько дней назад заведение посетили полицейские, которые составили соответствующий протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2021 года ресторан Nebos объявил, что намерен принимать людей без масок и сертификатов о вакцинации. Заведение открыто выступило против карантина.

При этом ранее за нарушения карантинных ограничений Nebos был оштрафован. Персонал и клиенты находились в помещении без масок, гостей пускали без проверки температуры. Кроме того, столики стояли друг от друга менее чем в 1,5 метрах, а за ними сидели более четырех человек.