Ученые пояснили, почему COVID-19 вызывает длительные неврологические расстройства
Ученые выяснили, что коронавирус может легко проникать в мозг человека через нос, что может привести к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью. Это может стать ключем к разгадке, почему некоторые люди страдают от так называемого длительного COVID-19.
Так, ученые из Калифорнийского национального центра изучения приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны в мозге, что может быть причиной того, почему некоторые люди страдают от ряда симптомов спустя долгое время после их первоначального инфицирования COVID-19, пишет издание NB News.
Исследование, проведенное на приматах, показало, что у макак-резусов, инфицированных этим вирусом, были значительные доказательства инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после заражения. Это особенно выражалось у пожилых животных с диабетом.
Исследователи предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны, "проехав" через которые, может свободно перемещаться по цепям мозга.
"Я считаю, что это гораздо более опасный вид инфекции", – сказал Джон Моррисон, который руководил исследованием и является профессором неврологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.
По его словам, с помощью таких "путешествий" вирус "сможет добраться до нескольких областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение".
Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Это происходит потому, что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, утверждают исследователи.
Напомним, ранее ученые обнаружили ген, наличие которого увеличивает риск смерти от COVID-19. Он может удваивать риск респираторной недостаточности и чаще приводить к летальным исходам. Наличие данного гена не позволяет клеткам дыхательных путей и легких человека реагировать на вирус и подавлять его.
При этом, стало известно, что он преобладает в организме людей южноазиатского происхождения – около 60%, но у европейского населения этот ген может присутствовать лишь у 15% человек.
Также исследователи обнаружили антитело, способное предотвращать тяжелое течение болезней от различных коронавирусов, включая те, которые вызывают COVID-19. Оно способно блокировать инфекции или минимизировать возникновение многочисленных мутаций и вариаций вируса. Данное открытие в будущем может позволить высокоэффективно противостоять различным типам вируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ученые определили, что логика мутаций коронавируса состоит в том, чтобы приспособиться как можно лучше распространяться по воздуху. Например, пациенты, инфицированные Альфа-штаммом, выдыхают в 100 раз больше частиц вируса, чем те, кто заразился COVID-19, появившимся в Китае.
Также ученые объяснили, почему при COVID-19 возникают тяжелые осложнения и можно ли их предотвратить. Оказывается, вирус атакует сосуды его клеток, убивает их, тем самым препятствуя свободному протеканию кислорода в голове, но, как уверяют специалисты, разрушительному процессу можно помешать.
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