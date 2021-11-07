Ученые пояснили, почему COVID-19 вызывает длительные неврологические расстройства

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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Коронавирус может легко проникать в мозг человека

Ученые выяснили, что коронавирус может легко проникать в мозг человека через нос, что может привести к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью. Это может стать ключем к разгадке, почему некоторые люди страдают от так называемого длительного COVID-19.

Так, ученые из Калифорнийского национального центра изучения приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны в мозге, что может быть причиной того, почему некоторые люди страдают от ряда симптомов спустя долгое время после их первоначального инфицирования COVID-19, пишет издание NB News.

Исследование, проведенное на приматах, показало, что у макак-резусов, инфицированных этим вирусом, были значительные доказательства инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после заражения. Это особенно выражалось у пожилых животных с диабетом.

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Коронавирус способен проникать в мозг человека через нос

Исследователи предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны, "проехав" через которые, может свободно перемещаться по цепям мозга.

Вирус непосредственно поражает нейроны мозга

"Я считаю, что это гораздо более опасный вид инфекции", – сказал Джон Моррисон, который руководил исследованием и является профессором неврологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Исследование провели на приматах

По его словам, с помощью таких "путешествий" вирус "сможет добраться до нескольких областей мозга, которые опосредуют такие вещи, как познание и память, эмоции и настроение".

Вирус способен добраться до нескольких областей мозга

Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Это происходит потому, что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, утверждают исследователи.

Напомним, ранее ученые обнаружили ген, наличие которого увеличивает риск смерти от COVID-19. Он может удваивать риск респираторной недостаточности и чаще приводить к летальным исходам. Наличие данного гена не позволяет клеткам дыхательных путей и легких человека реагировать на вирус и подавлять его.

При этом, стало известно, что он преобладает в организме людей южноазиатского происхождения – около 60%, но у европейского населения этот ген может присутствовать лишь у 15% человек.

Также исследователи обнаружили антитело, способное предотвращать тяжелое течение болезней от различных коронавирусов, включая те, которые вызывают COVID-19. Оно способно блокировать инфекции или минимизировать возникновение многочисленных мутаций и вариаций вируса. Данное открытие в будущем может позволить высокоэффективно противостоять различным типам вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ученые определили, что логика мутаций коронавируса состоит в том, чтобы приспособиться как можно лучше распространяться по воздуху. Например, пациенты, инфицированные Альфа-штаммом, выдыхают в 100 раз больше частиц вируса, чем те, кто заразился COVID-19, появившимся в Китае.

  • Также ученые объяснили, почему при COVID-19 возникают тяжелые осложнения и можно ли их предотвратить. Оказывается, вирус атакует сосуды его клеток, убивает их, тем самым препятствуя свободному протеканию кислорода в голове, но, как уверяют специалисты, разрушительному процессу можно помешать.

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