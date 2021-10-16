Ученые разгадали логику эволюции коронавируса

Ученые Университета Мэриленда, США, определили, что логика мутаций коронавируса состоит в том, чтобы приспособиться как можно лучше распространяться по воздуху. Как выяснилось, пациенты, инфицированные Альфа-штаммом, выдыхают в 100 раз больше частиц вируса, чем те, кто заразился COVID-19, появившимся в Китае.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в Clinical Infectious Diseases. Из него следует, что штамм Альфа заразнее предыдущих в 18 раз. Поэтому ученые предположили, что Дельта еще более приспособлен для распространения по воздуху.

Исследование проводилось в период с мая 2020 года по апрель 2021-го, в нем приняли участие 49 человек, у которых подтвердилось заражение штаммом Альфа и более ранними видами коронавируса. Пациенты дышали 30 минут в маке и без нее, после чего биологи изучали качество воздуха с помощью аппарата Gesundheit-II. В результате количество выдыхаемых частичек вируса больными Альфа-штаммом было в 43-100 раз больше, чем у инфицированных остальными коронавирусами.

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Делая вывод из исследования, авторы подчеркнули необходимость использования индивидуальных средств защиты, так как ношение тканевых или медицинских масок сокращает риск заражения COVID-19 в два раза. Также предприятиям рекомендуется тщательное проветривание и обеззараживание рабочих мест.

Напомним, Альфа-штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, способен "скрываться" от иммунной системы человека, что, как предполагают ученые, и помогло ему особенно быстро распространиться и укорениться в разных странах мира. Отмечается, что этот вариант COVID-19 имеет 23 мутации, которые отличают его от других коронавирусов. Мутант, предварительно, может "отключать" первую линию иммунной защиты в человеческом организме, чтобы получить больше времени для размножения.

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