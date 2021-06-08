Британский штамм коронавируса "отключает" иммунитет – ученые

Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.7 UK, впервые обнаруженный в Великобритании и известный как Alpha, может "скрываться" от иммунной системы человека. Как предположили ученые, именно эта особенность помогла указанному штамму особенно быстро распространиться и укорениться в разных странах мира.

Соответствующие результаты исследования группы ученых из Университетского колледжа Лондона были опубликованы на научном портале bioRxiv. Как передает The New York Times, штамм Alpha, к примеру, стал доминирующим вариантом в Соединенных Штатах Америки и остается таким до сих пор.

Исследователи пояснили, что этот вариант COVID-19 имеет 23 мутации, которые отличают его от других коронавирусов. Мутант, предварительно, может "отключать" первую линию иммунной защиты в человеческом организме, чтобы получить больше времени для размножения.

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"Это очень впечатляет. Любой успешный вирус должен преодолеть эту первую систему защиты. Чем успешнее он это делает, тем лучше для вируса", – отметил доктор Модри Лоран-Ролль, врач и вирусолог из Йельской школы медицины.

Для своих экспериментов вирусологи выращивали коронавирусы в клетках легких человека, сравнивая инфицированные Alpha и более ранними вариантами коронавируса.

Они обнаружили, что клетки легких, пораженные британским мутантом, вырабатывают значительно меньше интерферона – белка, который включает иммунную защиту. Кроме того, гены, обычно активируемые интерфероном, были более "тихими", чем обычно.

Чтобы пояснить это, ученые изучили, как этот вариант коронавируса реплицируется внутри инфицированных клеток. Они обнаружили, что Alpha-инфицированные клетки создают множество дополнительных копий гена под названием Orf9b – примерно в 80 раз больше, чем под влиянием других версий COVID-19.

Этот ген может производить вирусный белок, часть которого обычно блокируется человеческим белком под названием Tom70. Этот механизм работает благодаря тому, что Tom70 способствует высвобождению интерферона клеткой, в которую вторгается вирус.

Ученые указали, что после мутации британский коронавирус создает такое большое количество Orf9b, которое способно очень эффективно подавить выработку интерферона и, соответственно, иммунный ответ. Таким образом вирус "защищается" от атак и имеет больше времени на создание собственных копий.

В то же время иммунная система не остается полностью "заблокированной" – инфицированная клетка может постепенно удалять белки Orf9b из своих молекул Tom70. Примерно через 12 часов после заражения система "начинает снова подключаться к сети", отметили эксперты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что новый штамм коронавируса COVID-19, который вызвал новую опасную волну заболеваний в Индии, наиболее заразен и грозит ранее незафиксированными клиническими проявлениями. Среди них – образование тромбов, которые вызывают гангрену.