Индийский штамм COVID-19 может вызывать гангрену и нарушения слуха

Новый штамм коронавируса COVID-19, который вызвал новую опасную волну заболеваний в Индии, наиболее заразен и грозит ранее незафиксированными клиническими проявлениями. Среди них – образование тромбов, которые вызывают гангрену.

Врачи в Индии связывают новые симптомы с так называемым дельта-вариантом вируса. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на инфекциониста Абдулу Гафура из клиники индийского города Ченнаи.

"Дельта, также известная как B.1.617.2, распространилась на более чем 60 стран за последние шесть месяцев и привела к ограничению международных поездок. Это более сложная мутация с высоким уровнем инфицирования и вакцины менее эффективно ее подавляют", – пояснил медик.

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Он отметил, что сейчас инфекционисты и эпидемиологи занимаются дополнительными исследованиям "индийского штамма", чтобы выяснить, как он влияет на новую симптоматику. Гафур заметил, что в последнее время пациенты с COVID-19 все чаще жалуются на тяжелые расстройства желудка и нарушение слуха.

"У некоторых пациентов развиваются микротромбы или маленькие сгустки крови, настолько серьезные, что они приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены", – поддержал коллегу врач из соседнего Мумбаи Ганеш Манудхане. Он подчеркнул, что из восьми случаев подобных диагнозов два привели к ампутации пальцев.

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