Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма COVID-19 – исследования

Двойная доза вакцины Pfizer&BioNTech от коронавируса почти такая же эффективна против нового его штамма из Индии, как и против доминирующего варианта в Великобритании. Это же касается и препарата от AstraZeneca.

К такому выводу пришли специалисты из британского Департамента здравоохранения и социального обеспечения. Об этом сообщают правительство страны и издание ВВС.

В частности, исследование показало, что вакцина производства Pfizer&BioNTech на 88% эффективна против симптоматического течения коронавируса, которое вызвал так называемый индийский штамм. Этого удалось достичь за две недели после введения пациентам второй дозы препаратов.

По словам ученых, это немного меньше эффективности американско-немецкой вакцины против британского варианта COVID-19, который тоже вызывает беспокойство среди ученых. Против него препарат был действенным на 93%.

Около 12 675 случаев со секвенированием генома были включены в исследование, которое проводилось с 5 апреля по 16 мая. Только 1054 из них относились к индийскому варианту, известному как B.1.617.2.

Отмечается, что вакцина AstraZeneca также очень эффективна: после введения двух доз препарат дает 60% защиты против этого штамма, по сравнению с 66% против британского.

Агентство общественного здравоохранения Англии, проводившее эксперимент, заявило, что вакцины, вероятно, будут еще более эффективными в предотвращении госпитализации и смерти от COVID-19.

"Мы всегда будем продолжать анализировать данные, когда дело доходит до следующего этапа дорожной карты вакцинации", – добавил от себя британский премьер Борис Джонсон.

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