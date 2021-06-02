ВОЗ заявила о самых опасных штаммах COVID-19

Всемирная организация здравоохранения с особым вниманием следит за четырьмя штаммами коронавируса, которые распространяются быстрее других. Среди них – новый вариант COVID-19, который обнаружили во Вьетнаме.

Об этом во вторник, 1 июня, на брифинге рассказала представитель ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам.

"Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность", – отметила эксперт.

Руководитель подразделения ВОЗ подчеркнула, что организация была готова к тому, что коронавирус может эволюционировать.

Видео дня

Другие три опасных штамма ван Керкхове не назвала, но, предположительно, речь идет о британском, бразильском и индийском вариантах.

Британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. А вот потеря обоняния и вкусовой чувствительности менее выражена, чем у "китайского" варианта. При этом он способен распространяться гораздо быстрее.

Впервые "британец" был идентифицирован в графстве Кент в сентябре 2020 года. Тогда вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете Лоуренс Янг отмечал, что в новом штамме было обнаружено 23 изменения по сравнению с тем, который был выявлен в Ухане.

В организме зараженных новым штаммом, судя по всему, вирус размножается интенсивнее, из-за чего инфекция может распространиться обширнее по телу, с чем, вероятно, и связан более сильный кашель, боль в мышцах и усталость.

Бразильский штамм распространен не только в Бразилии. Он встречается также в Мексике, Колумбии, Бельгии и Швеции и в ряде других стран. Впервые он был выявлен в бразильском городе Манаус 10 января 2021 года.

Этот вариант имеет 17 мутаций, три из которых находятся в спайковом белке, который облегчает вирусу проникновение в клетки человеческого организма. Одной из ключевых является мутация E484K, и она же – самая опасная: ученые предполагают, что именно эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа, так что даже те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, могут заразиться повторно.

Минздрав Бразилии отмечал, что их вариант может быть в три раза заразнее, чем "традиционный" COVID-19.

Еще один штамм – южноафриканский, подобно бразильскому, также имеет мутации, расположенные в спайковом белке.

А вот один из самых новых вариантов коронавируса – индийский. У него есть сразу две мутации (E484Q и L452R), которые не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

Они обеспечивают ускользание от иммунного ответа и повышенную инфекционность. Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20 процентах образцов и не соответствуют ни одному из ранее каталогизированных вариантов коронавируса.

Ученые срочно изучают новый штамм из-за роста смертности. Сингапурский исследователь Тео Ик Ин заявил, что он может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

В соответствии с новой системой ВОЗ, британский штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой". Два подвида индийского штамма – B.1.617.2 и B.1.617.1 – назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

Напомним, что во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Это гибрид индийского и британского штаммов. Предполагается, что именно его появление привело к скачку заболеваемости во Вьетнаме. До появления в стране британского штамма удавалось сдерживать распространение вируса за счет жестких карантинных мер и массового тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской областиобнаружили неопознанный штамм коронавируса, который раньше не выявляли в регионе. Для выяснения типа вируса необходимы исследования референс-лаборатории в Киеве.