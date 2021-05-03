На Одесщине нашли неизвестный штамм коронавируса

В Одесской области обнаружили неопознанный штамм коронавируса, который раньше не выявляли в регионе.

Для выяснения типа вируса необходимы исследования референс-лаборатории в Киеве. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров, пишет местное издание "Волнорез".

Отмечается, что речь может идти о новом индийском штамме, из-за которого в стране резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. Он содержит сразу две мутации, которые усложняют иммунный ответ организма. В Украине его пока не выявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на Пасху зафиксировали рекордно мало новых случаев COVID-19. За сутки заболели менее трех тысяч человек.