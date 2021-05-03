На Одесщине нашли неизвестный штамм коронавируса
В Одесской области обнаружили неопознанный штамм коронавируса, который раньше не выявляли в регионе.
Для выяснения типа вируса необходимы исследования референс-лаборатории в Киеве. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров, пишет местное издание "Волнорез".
Отмечается, что речь может идти о новом индийском штамме, из-за которого в стране резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. Он содержит сразу две мутации, которые усложняют иммунный ответ организма. В Украине его пока не выявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине на Пасху зафиксировали рекордно мало новых случаев COVID-19. За сутки заболели менее трех тысяч человек.
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