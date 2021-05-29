Во Вьетнаме нашли новый гибридный штамм COVID-19
Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса. Это гибрид индийского и британского штаммов.
Об этом в субботу, 29 мая, сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Channel NewsAsia.
Отмечается, что новый вариант коронавируса более заразен и легко передается. Предполагается, что именно его появление привело к скачку заболеваемости во Вьетнаме.
До появления в стране британского штамма удавалось сдерживать распространение вируса за счет жестких карантинных мер и массового тестирования.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во Вьетнаме зарегистрированы более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов. Гражданам страны ввели более одного млн доз вакцин.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области обнаружили неопознанный штамм коронавируса, который раньше не выявляли в регионе. Для выяснения типа вируса необходимы исследования референс-лаборатории в Киеве.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.