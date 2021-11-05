Ученые обнаружили ген, наличие которого увеличивает риск смерти от COVID-19
Исследователи Оксфордского университета предположили, что некоторые этнические группы могут тяжелее переносить COVID-19 и даже чаще умирать из-за наличия особенного гена. Ученые допускают, что этот ген удваивает риск респираторной недостаточности и чаще приводит к летальным исходам.
В результате исследования оксфордские ученые обнаружили, что наличие данного гена не позволяет клеткам дыхательных путей и легких человека реагировать на вирус и подавлять его. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно исследованию, этот ген преобладает в организме людей южноазиатского происхождения – около 60%. Для сравнения у европейского населения этот ген может присутствовать лишь у 15% человек. Получив такие данные, ученые стали допускать, что высокие показатели госпитализации и смертности от COVID-19 на Индийском субконтиненте связаны с этим геном.
Кроме того, исследователи уверены, что людям с геном, известным как LZTFL1, была бы особенно полезна вакцинация, которая остается лучшим методом защиты от коронавирусной инфекции.
Один из авторов исследования, доцент кафедры геномики в Оксфорде Джеймс Дэвис рассказал, что ген удалось обнаружить с помощью искусственного интеллекта и передовых молекулярных технологий. Команда обучила алгоритм для анализа больших объемов генетических данных из сотен типов клеток по всему телу, а затем использовала новую технику, которая позволила им отточить ДНК, стоящую за этим специфическим генетическим сигналом.
По словам Джеймса Дэвиса, если человек с генотипом высокого риска инфицировался коронавирусом, можно допустить, что 50 % случаев болезни будет протекать тяжело именно из-за гена LZTFL1.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали еще 26488 заболевших COVID-19, из них 1654 – дети. Госпитализировали 5497 пациентов. Умерло за сутки 696 человек. Всего коронавирусная инфекция забрала жизнь у более чем 70 тысяч украинцев.
При этом в Минздраве напомнили, что самым надежным и бескомпромиссным методом защититься от COVID-19 является вакцинация.
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