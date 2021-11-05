В Украине свыше 26,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 696 человек

По состоянию на утро пятницы, 5 ноября, в Украине официально подтвержден 3 032 951 случай коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 26 488 заболевших, из них 1 654 – дети. Госпитализировали 5 497 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 70 842 человека (+696 за сутки), выздоровели 2 492 419 (+13 281). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

г. Киев – 1772 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

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Волынская область – 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область – 1333 случая;

Житомирская область – 993 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область – 1072 случая;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 581 случай;

Львовская область – 1758 случаев;

Николаевская область – 769 случаев;

Одесская область – 1648 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ривненская область – 1010 случаев;

Сумская область – 1113 случаев;

Тернопольская область – 749 случаев;

Харьковская область – 1733 случая;

Херсонская область – 647 случаев;

Хмельницкая область – 1192 случая;

Черкасская область – 718 случаев;

Черновицкая область – 577 случаев;

Черниговская область – 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешили провести испытания препаратов против коронавируса, которые разработали компании Pfizer і Merck. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.