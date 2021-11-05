В Украине свыше 26,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 696 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
10,2 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 5 ноября, в Украине официально подтвержден 3 032 951 случай коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 26 488 заболевших, из них 1 654 – дети. Госпитализировали 5 497 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 70 842 человека (+696 за сутки), выздоровели 2 492 419 (+13 281). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1772 случая;

  • Винницкая область – 712 случаев;

Видео дня

  • Волынская область – 612 случаев;

  • Днепропетровская область – 2388 случаев;

  • Донецкая область – 1333 случая;

  • Житомирская область – 993 случая;

  • Закарпатская область – 469 случаев;

  • Запорожская область – 1595 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 926 случаев;

  • Киевская область – 1072 случая;

  • Кировоградская область – 168 случаев;

  • Луганская область – 581 случай;

  • Львовская область – 1758 случаев;

  • Николаевская область – 769 случаев;

  • Одесская область – 1648 случаев;

  • Полтавская область – 1127 случаев;

  • Ривненская область – 1010 случаев;

  • Сумская область – 1113 случаев;

  • Тернопольская область – 749 случаев;

  • Харьковская область – 1733 случая;

  • Херсонская область – 647 случаев;

  • Хмельницкая область – 1192 случая;

  • Черкасская область – 718 случаев;

  • Черновицкая область – 577 случаев;

  • Черниговская область – 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 26 тысяч человек.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешили провести испытания препаратов против коронавируса, которые разработали компании Pfizer і Merck. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения