Минздрав разрешил провести в Украине испытания лекарств от COVID-19 компаний Pfizer і Merck. Документ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Минздрав разрешил провести в Украине испытания лекарств от COVID-19 компаний Pfizer і Merck. Документ

В Украине разрешили провести испытания препаратов против коронавируса, которые разработали компании Pfizer і Merck. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.

Об этом говорится в приказе, обнародованном на сайте ведомства. Речь идет о лекарствах "Ритонавир" и "Молнупинавир" (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

В испытании первого препарата от компании Pfizer примут участие лица, контактировавшие с больными коронавирусом.

В исследовании второго от компании Merck – взрослые, проживающие с больными COVID-19.

Все испытания будут проходить на базе Городской студенческой больницы в Харькове.

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Напомним, что Великобритания первой в мире одобрила использование "Молнупиравира" для лечения коронавируса. Его получат недавно заразившиеся пациенты.

Ранее клинические исследования показали, что препарат от Merck снижает риск госпитализации или смерти примерно наполовину.

Как сообщалOBOZREVATEL, Pfizer объявила о старте финальной стадии испытаний таблеток против коронавируса. Они предназначены для блокировки основного фермента, который приводит к размножению вируса.

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