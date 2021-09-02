Компания Pfizer начала финальную стадию испытаний таблеток от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о старте испытаний таблеток против коронавируса. Это будет финальная стадия.

В исследовании примут участие 1 140 человек с диагнозом COVID-19, пишет Reuters. Уточняется, что привлекут испытуемых без тяжелого течения болезни.

Пациенты получат таблетки PF-07321332 и низкую дозу ритонавира. Последний широко применяют в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.

Новый препарат компании предназначен для блокировки основного фермента, который приводит к размножению вируса.

Отметим, что в июле испытания таблеток против COVID-19 на людях начали в Японии. Разработала их фармацевтической компании из Осаки Shionogi&Co. Кроме нее такие же разработки ведет американская фармгруппа Merck&Co.

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Таким образом уже три компании присоединились к гонке по поиску лечения коронавируса таблетками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии испытание нового типа вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В случае успеха, препарат может стать доступен через 1-2 года.