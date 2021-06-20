В Австралии стартовали испытания нового типа вакцины от COVID-19

В Австралии ученые начали испытание нового типа вакцины от коронавируса. Препарат представлен в виде назального спрея и, по мнению исследователей из Nucleus Network в Брисбене, может оказаться эффективнее вакцин от AstraZeneca и Pfizer.

Медицинский директор компании доктор Пол Гриффин отметил, что новая вакцина нацелена на снижение риска заражения COVID-19, передает Voice of America. Другие же препараты в основном защищают от развития серьезных симптомов болезни.

"Когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому попадает патоген или вирус, то, надеюсь, ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса", – сказал Гриффин.

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Независимый комитет по этике уже одобрил проведение испытаний. Вакцина в виде назального спрея может стать доступной уже через год или два.

Отметим, что в Австралии сейчас разрешены для применения две COVID-вакцины – AstraZeneca и Pfizer. Несмотря на это, процесс иммунизации населения там продвигается медленнее, чем в других странах. На это повлияли в частности проблемы с поставками препаратов, а также довольно низкий уровень заболеваемости и нерешительность граждан.

Проводя испытания нового типа вакцины, Австралия стремится ускорить прививание населения. Назальный спрей также поможет защитить от коронавируса людей, которые боятся уколов и из-за этого не решаются на вакцинацию.

Напомним, в Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на выходных вдвое упали темпы вакцинации от коронавируса. В пятницу прививки получили более 60 тысяч человек, а вчера – только 25 тысяч.