В Украине на выходных вдвое рухнули темпы вакцинации от коронавируса

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине на выходных вдвое рухнули темпы вакцинации от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 19 июня, сделали 25 603 прививки от коронавируса. Первую дозу препарата получили 21 616 человек, завершили иммунизацию – 3 987.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Отметим, что за сутки темпы вакцинации снизились больше, чем вдвое – за 18 июня в Украине вакцинировали 67 101 человека.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине привито 1 722 327 человек. Было проведено 2 082 102 прививки, полностью иммунизированы 359 777 человек.

Данные по вакцинации в Украине.
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Вакцинацию в прошедшие сутки проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания иммунизации от COVID-19 записались 715 211 человек.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

  • г. Киев – 91/695

  • Винницкая область – 8/2659

  • Волынская область – 10/83

  • Днепропетровская область – 28/988

  • Донецкая область – 17/726

  • Житомирская область – 13/993

  • Закарпатская область – 7/494

  • Запорожская область – 17/267

  • Ивано-Франковская область – 4/505

  • Киевская область – 32/1826

  • Кировоградская область – 9/312

  • Луганская область – 5/671

  • Львовская область – 17/2855

  • Николаевская область – 32/532

  • Одесская область – 19/346

  • Полтавская область – 9/1026

  • Ривненская область – 11/335

  • Сумская область – 20/409

  • Тернопольская область – 11/759

  • Харьковская область – 32/1011

  • Херсонская область – 39/779

  • Хмельницкая область – 9/998

  • Черкасская область – 13/997

  • Черновицкая область – 17/167

  • Черниговская область – 9/1183

Напомним, ранее в Украине был установлен новый рекорд темпов иммунизации: за 17 июня в стране вакцину против коронавируса получили 81 713 человек.

Вакцинация от COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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