В Украине впервые вакцинировали свыше 81 тыс. человек за сутки и установили рекорд
В Украине установлен новый рекорд по темпам иммунизации: за 17 июня в стране вакцину против коронавируса получили 81 713 человека. Всего с начала кампании было привито 1 652 055 человек.
Уточняется, что за четверг первую дозу препарата получили 57 970 украинцев, а полностью иммунизировали 23 743 граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
В течение суток работали:
618 мобильных бригад;
964 пункта прививки.
Всего с начала прививочной кампании полностью (двумя дозами) было иммунизировано 337 345 человек.
По состоянию на 17 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 граждан.
Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 18 июня, в Украине официально подтверждено 2 228 192 случая коронавирусной инфекции. Из них 967 обнаружены за прошедшие сутки (среди заболевших 32 детей и 6 медиков). Госпитализировали 585 пациентов.
В Киеве количество новых случаев COVID-19 уменьшилось: там зарегистрировали 207 новых диагнозов "коронавирус".
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