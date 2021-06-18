В Украине впервые вакцинировали свыше 81 тыс. человек за сутки и установили рекорд

В Украине установлен новый рекорд по темпам иммунизации: за 17 июня в стране вакцину против коронавируса получили 81 713 человека. Всего с начала кампании было привито 1 652 055 человек.

Уточняется, что за четверг первую дозу препарата получили 57 970 украинцев, а полностью иммунизировали 23 743 граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В течение суток работали:

618 мобильных бригад;

964 пункта прививки.

Всего с начала прививочной кампании полностью (двумя дозами) было иммунизировано 337 345 человек.

По состоянию на 17 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 граждан.

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Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 18 июня, в Украине официально подтверждено 2 228 192 случая коронавирусной инфекции. Из них 967 обнаружены за прошедшие сутки (среди заболевших 32 детей и 6 медиков). Госпитализировали 585 пациентов.

В Киеве количество новых случаев COVID-19 уменьшилось: там зарегистрировали 207 новых диагнозов "коронавирус".

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