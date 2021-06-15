В Минздраве планируют делать 220 тыс. прививок против коронавируса в сутки

В Министерстве здравоохранения надеются ко Дню Независимости выйти на уровень осуществления не менее 220 тысяч прививок против коронавируса в сутки. Накануне в Украине вакцинировали 50 057 граждан.

Данные по иммунизации обновили Минздрав и портал СОТА от аппарата СНБО. А планами на будущее поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова на ICTV", отметив, что они реализуются, если не возникнет проблем с поставками препаратов.

Прежде всего отметим, что на сегодня 1 507 801 украинец вакцинирован против COVID-19 одной дозой, а 260 755 – полностью. За 14 июня больше всего прививок сделали в Киеве – почти 7 тысяч и на Харьковщине – более 2,3 тыс.

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Количество прививок в сутки (1 доза):

г. Киев – 6812;

Винницкая область – 761;

Волынская область – 818;

Днепропетровская область – 206;

Донецкая область – 684;

Житомирская область – 166;

Закарпатская область – 528;

Запорожская область – 1241;

Ивано-Франковская область – 451;

Киевская область – 1366;

Кировоградская область – 862;

Луганская область – 156;

Львовская область – 1637;

Николаевская область – 847;

Одесская область – 1514;

Полтавская область – 1096;

Ривненская область – 162;

Сумская область – 960;

Тернопольская область – 875;

Харьковская область – 2346;

Херсонская область – 1282;

Хмельницкая область – 1860;

Черкасская область – 365;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 933.

Прививки за прошедшие сутки проводили 448 мобильных бригад и в 755 пунктах. В то же время в листе ожидания вакцинации на сегодня записано уже 692 404 человека.

"Моя задача – сделать 10 миллионов прививок до конца лета. За 10 дней июня мы сделали 534 тысячи, мощности наращиваем. Чтобы выполнить 10 млн доз до конца летнего периода, нужно сейчас вывести систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что мы ее имеем с опозданием в начале июня, то поставили себе ориентир – 160 тыс. ежесуточно", – пояснил Ляшко.

В то же время добавил, что темпы вакцинации наращиваться ежемесячно и до 24 августа должны вырасти до 220 тысяч прививок/сутки.

"Но это если не будет сбоя поставок вакцин. Бесперебойное обеспечение препаратами позволит сделать 10 млн прививок до конца лета", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, можно ли беременным делать прививки против коронавирусной болезни.