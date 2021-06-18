В Украине меньше тысячи новых случаев коронавируса, заболели 32 ребенка

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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По состоянию на утро пятницы, 18 июня, в Украине официально подтверждено 2 228 192 случая коронавирусной инфекции. Из них 967 обнаружены за прошедшие сутки, 32 – дети и 6 медиков. Госпитализировали 585 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 51 952человека (+50 за сутки), выздоровели 2 147 972 (+2312 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве – 207, Харьковской области – 68, Донецкой – 61, Киевской – 54 и Днепропетровской – 50. В то же время в стране сделали 51 199 прививок против коронавируса.

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Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Количество новых случаев COVID-19 и прививок (1 доза) за сутки:

  • г. Киев – 207/11 549;

  • Винницкая область – 7/4176;

  • Волынская область – 16/1000;

  • Днепропетровская область – 50/6590;

  • Донецкая область – 61/2425;

  • Житомирская область – 27/1365;

  • Закарпатская область – 9/400;

  • Запорожская область – 43/1 583;

  • Ивано-Франковская область – 6/1963;

  • Киевская область – 54/5488;

  • Кировоградская область – 10/519;

  • Луганская область – 14/711;

  • Львовская область – 38/3 020;

  • Николаевская область – 38/1510;

  • Одесская область – 42/1283;

  • Полтавская – 30/2636;

  • Ривненская область – 41/86;

  • Сумская область – 38/1143;

  • Тернопольская область – 14/1009;

  • Харьковская область – 68/3 689;

  • Херсонская область – 23/629;

  • Хмельницкая область – 35/1198;

  • Черкасская область – 46/2 300;

  • Черновицкая область – 28/224;

  • Черниговская область – 22/1474.

За прошедшие сутки в стране протестовали:

  • методом ПЦР – 25 888 человек;

  • методом ИФА – 9342 человека;

  • экспресс-тестами – 15 969 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в период с 17 по 21 июня в Украине мобильные центры вакцинации против коронавируса будут работать по измененному графику. Причиной стали выходные из-за празднования 20 июня Троицы.

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