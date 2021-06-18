В Украине меньше тысячи новых случаев коронавируса, заболели 32 ребенка
По состоянию на утро пятницы, 18 июня, в Украине официально подтверждено 2 228 192 случая коронавирусной инфекции. Из них 967 обнаружены за прошедшие сутки, 32 – дети и 6 медиков. Госпитализировали 585 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 51 952человека (+50 за сутки), выздоровели 2 147 972 (+2312 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве – 207, Харьковской области – 68, Донецкой – 61, Киевской – 54 и Днепропетровской – 50. В то же время в стране сделали 51 199 прививок против коронавируса.
Количество новых случаев COVID-19 и прививок (1 доза) за сутки:
г. Киев – 207/11 549;
Винницкая область – 7/4176;
Волынская область – 16/1000;
Днепропетровская область – 50/6590;
Донецкая область – 61/2425;
Житомирская область – 27/1365;
Закарпатская область – 9/400;
Запорожская область – 43/1 583;
Ивано-Франковская область – 6/1963;
Киевская область – 54/5488;
Кировоградская область – 10/519;
Луганская область – 14/711;
Львовская область – 38/3 020;
Николаевская область – 38/1510;
Одесская область – 42/1283;
Полтавская – 30/2636;
Ривненская область – 41/86;
Сумская область – 38/1143;
Тернопольская область – 14/1009;
Харьковская область – 68/3 689;
Херсонская область – 23/629;
Хмельницкая область – 35/1198;
Черкасская область – 46/2 300;
Черновицкая область – 28/224;
Черниговская область – 22/1474.
За прошедшие сутки в стране протестовали:
методом ПЦР – 25 888 человек;
методом ИФА – 9342 человека;
экспресс-тестами – 15 969 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в период с 17 по 21 июня в Украине мобильные центры вакцинации против коронавируса будут работать по измененному графику. Причиной стали выходные из-за празднования 20 июня Троицы.
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