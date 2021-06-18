В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 17 июня зарегистрировали 207 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 967 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях

Среди новых больных – 32 ребенка и 6 медработников. Госпитализировали 585 человек, летальных случаев – 50. На утро 18 июня общее количество заражений достигло 2 228 192 человек, выздоровели – 2 147 972.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 57 970 гражданам, из них 11 549 – в Киеве.

Отметим, по состоянию на пятницу, 18 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,1 млн человек. За минувший день выявлено 385 601 новых инфицированных, умерли еще 8596. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 162,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 74 тыс., Индии – 62 тыс. и Колумбии – 29 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 16 июня зарегистрировали 251 новый случай COVID-19.