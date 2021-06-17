Киев стал лидером по числу новых случаев COVID-19 и вакцинированных

В Киеве 16 июня зарегистрировали 251 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1188 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Среди новых больных – 62 ребенка и 6 медработников. Госпитализировали 601 человек, летальных случаев – 55. На утро 17 июня общее количество заражений достигло 2 227 225 человек, выздоровели – 2 145 660.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 50 818 гражданам, из них 8 409 – в Киеве.

Отметим, по состоянию на четверг, 17 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 177,3 млн человек. За минувший день выявлено 371 944 новых инфицированных, умерли еще 9 246. Всего болезнь унесла жизни более 3,8 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 161 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 88 тыс., Индии – 62 тыс. и Аргентине – 27 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 15 июня зарегистрировали 256 новых случаев COVID-19.