Ученые обнаружили антитело, которое "ограничивает" тяжесть течения коронавируса
В США научное исследование позволило обнаружить антитело, способное предотвращать тяжелое течение болезней от различных коронавирусов, включая те, которые вызывают COVID-19. Данное открытие в будущем может позволить высокоэффективно противостоять различным типам вируса.
Результаты данного исследования опубликованы на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Соавтор работы доктор Бартон Хейнс заявляет, что открытие нового антитела может стать эффективным средством в борьбе как против текущей эпидемии, так и против вероятных будущих инфекционных заболеваний.
Ученые сравнили результаты анализа пациента, инфицированного SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку коронавируса в начале 2000-х годов, и текущего пациента с COVID-19. Исследование позволило выявить 1700 антител, выработанных организмом для борьбы с инфекцией, часть из которых, несмотря на мутации болезни, оставались неизменными.
"Из 1700 антител от этих двух человек исследователи Дьюкского университета обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающихся антител было особенно сильным- способным связываться с множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, заражающим человека", - говорится в результатах исследования.
Научные сотрудники университета уверены, что это антитело способно блокировать инфекции или минимизировать возникновение многочисленных мутаций и вариаций вируса.
Эффективность данного антитела ученые протестировали на мышах. Результат показал, что после инфицирования животного антитело уменьшало тяжелые симптомы по сравнению с животными, которым не вводили антитело.
"Терапевтическая активность даже после заражения мышей предполагает, что такое лечение можно применить во время текущей пандемии, а также предотвратить возникновению новой вспышки или эпидемии вируса, связанного с атипичной пневмонией", - сказал постдокторант кафедры эпидемиологии Школы Джиллингса Университета Северной Каролины Девид Мартинес.
Ученые отмечают, что исследованное антитело можно использовать для предотвращения возможных инфекций SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4.
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